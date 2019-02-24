السيسي يدعو العرب والأوروبيين للاتفاق على ”مقاربة شاملة“ لمكافحة الإرهاب

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، للاتفاق على ”مقاربة شاملة“ لمكافحة الارهاب.

وكان السيسي يتحدث في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، والمنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري على مدى يومين، ويشارك فيها عدد كبير من قادة الجانبين.

وقال السيسي: ”أتساءل بكل صراحة مع الأشقاء والأصدقاء، ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟ بحيث تتضمن، كمكون أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية كعنصر لا يقل أهمية“.

وأضاف، أن هذه المقاربة يجب أن تتضمن أيضًا ”منع التمويل والدعم المقدم لهم (الجماعات الإرهابية)، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة“.

وقال السيسي: ”إن خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين… إننا اليوم في أمس الحاجة لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الوباء“.

وتكافح مصر للقضاء على متشددين ينشطون في شمال شبه جزيرة سيناء، والذين قتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات، خلال السنوات القليلة الماضية.