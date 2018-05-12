“جنايات القاهرة” تدرج  20 متهمًا من الإخوان المسلمين على قائمة “الإرهاب”

أدرجت محكمة مصرية، السبت، 20 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، مدة 5 سنوات؛ لاتهامهم بأعمال عنف.

وجاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بعدما ثبتت التهم الموجهة من النيابة العامة إلى المتهمين بشأن ممارسة أنشطة غير قانونية.

وشملت حيثيات الحكم الذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن”المتهمين العشرين كانوا من الشخصيات التي يجري إعدادها لتولي مناصب قيادية بجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب قيامهم بإمداد الجماعة بالأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية والترويج لأفكارها”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد ألغت مؤخرًا قرار إدراج 299 شخصًا على قوائم الإرهاب مدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء”.