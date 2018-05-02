استدعاء 5 مسؤولين للتحقيق إثر أزمة سيول القاهرة

قرر النائب العام المصري نبيل صادق، الأربعاء، استدعاء 5 مسؤولين للتحقيق معهم فيما عُرف بأزمة سيول القاهرة الجديدة، حيث أسفر هطول الأمطار الغزير وخلل في البنية التحتية، عن غرق مدينة التجمع الخامس في القاهرة.

وتأثرت مدينة التجمع الخامس بالحالة الجوية التي شهدتها بعض أنحاء الجمهورية في الفترة الأخيرة، حيث تسبب عدم تصريف المياه أو سحبها بحالة من الذعر لدى سكان المنطقة.

واشتمل القرار الصادر من النائب العام على استدعاء كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانوني بشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك رئيس القطاع القانوني بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وجاء القرار الصادر من النائب العام لاستكمال التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، بشأن وقائع غرق بعض مناطق القاهرة الجديدة.

وتصاعدت أزمة السيول التي شهدتها منطقة القاهرة الجديدة في مصر بالفترة الأخيرة، بعد تعرض مدن كاملة إلى الغرق وتوقف الحياة بشكل كامل بها.

وتعتبر “القاهرة الجديدة” من أرقى المدن السكنية في العاصمة المصرية، ويقطن فيها عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية، فضلًا عن وزراء وقيادات في الدولة.