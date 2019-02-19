مصر تمنع صحفيًا من نيويورك تايمز دخول أراضيها

المصدر: ا ف ب

منعت السلطات المصرية صحفيًا مخضرمًا من ”نيويورك تايمز“ من دخول أراضيها، بحسب ما أفادت الصحيفة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ووصل ديفيد كيركباتريك إلى مطار القاهرة، أمس الإثنين، ولكن تم منعه من دخول البلاد، بحسب الصحيفة.

واحتجزه مسؤولو الأمن في المطار ”انفراديًا لعدة ساعات قبل أن يجبروه على العودة على طائرة إلى لندن دون تفسير“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية المصرية.

وتولى كيركباتريك إدارة مكتب الصحيفة في القاهرة بين العامين 2011 و2015، كما ألف كتابًا العام الماضي عن ثورات ”الربيع العربي“.

وتثير كتاباته جدلًا، كما انتقد الإعلام المصري الموالي للحكومة في مصر تقاريره.

وفي عام 2018 اتهمته صحيفة ”اليوم السابع“ الموالية للحكومة بـ“تشويه صورة مصر عمدًا“ بعد أن كتب تقريرًا عن ”قبول مسؤولين مصريين سرًا“ لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويأتي منع كيركباتريك من دخول الأراضي المصرية في إطار حملة واسعة على الإعلام خلال السنوات الماضية.

واحتلت مصر المرتبة 161 بين 180 بلدًا في مؤشر حرية الصحافة في العالم للعامين 2018 و2017.