احتجاز سياح متبادل بين إسرائيل وأوكرانيا في المطارات‎

احتجزت سلطات مطار ”بن غوريون“ في تل أبيب، نحو 140 سائحًا أوكرانيًا عدة ساعات، فيما يبدو أنه رد إسرائيلي على احتجاز أوكرانيا عشرات السياح الإسرائيليين بمطار ”بوريسبيل“ في العاصمة كييف في الأيام الماضية، وترحيل عدد منهم.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، السبت، أن سلطات المطار أخضعت المحتجزين للتحقيق حول أسباب زيارتهم إسرائيل الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن أحد السياح الأوكرانيين قالت إن اسمه الأول تاراس، إن ”جميع ركاب الطائرة التي وصل بها نقلوا إلى مكاتب للتحقيق بعد مصادرة جوازات سفرهم“، موضحًا أن ”المحققين الإسرائيليين سألوهم عن سبب زيارتهم وإن كان لهم أقارب في إسرائيل، وعن أماكن عملهم في أوكرانيا“.

وأضاف السائح الأوكراني، أنه ”تم أخذ بصمات أصابعهم، وبعد التحقيق طلب منهم الانتظار دون جوازات سفر أو حقائب، وتم اقتياد نحو 30 منهم إلى ممر مغلق لدرجة انقطاع إشارة هواتفهم الخلوية“.

وأفاد بأن ”رجال الأمن الإسرائيليين في المطار أبلغوهم أن احتجازهم سيستمر حسبما يتطلب الوضع، ولم يفسروا لهم أسباب الاحتجاز“، مبينًا أنه ”لم يقدم لهم الطعام بل الماء فقط، ولدى محاولة أحد السياح الذهاب إلى دورة المياه دون مرافقة الأمن، تعرّض للدفع من قبلهم“.

وذكر السائح أنه ”بعد7 ساعات تم إطلاق سراحهم، ولدى توجههم لسفارة بلادهم لدى تل أبيب، أبلغتهم أن الإجراء جاء ردًا على احتجاز السلطات الأوكرانية عشرات الإسرائيليين في مطار بوريسبيل الدولي مؤخرًا“.

واحتجز عشرات السياح الإسرائيليين في مطار بوريسبيل الدولي في الأيام الماضية، والجمعة تدخلت السفارة الإسرائيلية في كييف لضمان انتهاء احتجاز 35 إسرائيليًا في المطار.

وقدرت“يديعوت أحرونوت“ أن ”سبب مبادرة السلطات الأوكرانية إلى احتجاز الإسرائيليين هو للرد على رفض السلطات الإسرائيلية المتصاعد في السماح لسياح أوكرانيين بدخول إسرائيل“، مشيرة إلى أن ”سلطات الهجرة والسكان الإسرائيلية منعت دخول 4430 أوكرانيًا إلى إسرائيل عام 2018، مقابل 1400 أوكراني في 2017، علما أن هناك اتفاقًا متبادلًا بين إسرائيل وأوكرانيا يسمح بدخول مواطني كل دولة إلى الأخرى دون الحاجة لتأشيرة دخول“.