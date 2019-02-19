بينها 5 تماثيل ذهبية.. ضبط مصري بحوزته 126 قطعة أثرية قبل تهريبها (صور)

ضبطت شرطة الآثار التابعة لوزارة الداخلية في مصر، مواطنًا في بداية العقد الرابع من العمر، وبحوزته 126 قطعة أثرية، تضم 5 تماثيل ذهبية.

وألقى ضباط الشرطة القبض على المواطن في دائرة محل إقامته بقسم شرطة الفتح في محافظة أسيوط بصعيد مصر، بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهم بعمليات حفر كبيرة داخل منزله، والعثور على قطع أثرية، كان ينوي بيعها لاحقًا.

واقتحم رجال الشرطة الموقع بأمر من النيابة العامة، حيث تم العثور على 126 قطعة أثرية، منها 5 تماثيل ذهبية، و10 قطع من مادة الحجرالجيري تتراوح أطوالها من 10 إلى 20 سم، إلى جانب 111 قطعة من العُملات.

وشُكلت لجنة من خبراء الآثار لمعرفة ”أثرية“ المضبوطات من عدمها، حيث أفادت في تقريرها أن القطع أثرية، ويرجع تاريخها للعصر الفرعوني المتأخر، والعُملات المعدنية ترجع للعصرين اليوناني الروماني، والحفر كان أثريًا بقصد التنقيب.

واعترف المتهم بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار والتهريب خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية، حيث تمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.