ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة بيراميدز أمام الجونة (صورة)

تلقى فريق بيراميدز، اليوم الثلاثاء، الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري المصري.

وخسر بيراميدز من مضيفه الجونة بهدف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في الوصافة بفارق 6 نقاط خلف الزمالك المتصدر، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة طرد علي جبر من بيراميدز في الدقيقة 57، وأحمد علي من الجونة في الدقيقة 62.

ونجح الجونة في التقدم بهدفين عن طريق إسلام عبدالنعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 51 و60، بينما جاء هدف بيراميدز الوحيد عبر عبدالله السعيد في الدقيقة 77.