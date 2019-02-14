ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي بيراميدز على سموحة (صورة)

سجل عبدالله السعيد هدفًا رائعًا بالقرب من خط منتصف الملعب، ليكلل فوز بيراميدز الساحق 4-صفر على سموحة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، في بداية مظفرة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، وجاءت كل الأهداف في الشوط الثاني.

وبعد شوط أول سلبي افتتح بيراميدز التسجيل بهدف بالخطأ سجله محمود منصور في مرماه، أثناء محاولة إبعاد تمريرة البرازيلي كينو العرضية في الدقيقة 48.

وأضاف الإكوادوري جون سيفوينتي الهدف الثاني بتسديدة منخفضة، بعد تمريرة عمر جابر في الدقيقة 57 ثم حصل السوري عمر خربين على ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد خمس دقائق، قبل أن ينهي السعيد المباراة بهدفه الرائع.

وواصل بيراميدز الضغط على الزمالك وقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط، لكنه لعب ثلاث مباريات أكثر من المتصدر، حيث يملك بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني، مقابل 48 للزمالك من 19 مباراة. ويتفوق بيراميدز بفارق ست نقاط عن الأهلي حامل اللقب الذي خاض 18 مباراة.

واستمرت معاناة سموحة صاحب المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: