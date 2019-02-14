عمرو يوسف يكشف تفاصيل أعماله الفنية الجديدة (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري عمرو يوسف عن جديد أعماله الفنيّة التي يعكف على تصويرها أو التحضير لتصويرها، فضلًا عن فيلم جديد يجمعه بالفنان حسن الرداد.

وعبّر يوسف، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن سعادته لتكريمه من المركز الكاثوليكي عن دوره في مسلسل ”طايع“ الذي عُرض في رمضان الماضي.

وردًا على سؤال حول المعايير المطلوبة لتحقيق نجومية فنيّة، أشار عمرو يوسف إلى عدم وجود معيار ثابت في الأعمال الفنية التي تعتبر معاييرها متغيرة، قائلًا: ”لو أعرف معايير العمل الجيد لأصبحت رئيس جمهورية السينما“.

وعن جديده الفني، أضاف أنّه يعكف على التحضير لمسلسل جديد سيبدأ تصويره بعد أسبوعين، مختلف من ناحية الفكرة والأداء ويعتمد على الأكشن، لافتًا إلى أنه يصوّر حاليًا فيلم ”ولاد رزق“، كما سيجمعه فيلم مع حسن الرداد العام المقبل.