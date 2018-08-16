بالفيديو.. لينا حوارنة تكشف لـ “إرم نيوز” عن شروطها للمشاركة في الأعمال الفنية

كشفت الفنانة السورية لينا حوارنة، عن شروطها للمشاركة في الأعمال الدرامية التي تعرض عليها، والتي أكدت أنها تتمثل بالنص والإخراج، ومن ثم الدور الذي ستشارك به.

وأكدت حوارنة في مقابلة خاصة مع “إرم نيوز”، أنها متفائلة بالموسم المقبل، غير أنها لم تنتق بعد أي عمل، بينما تقرأ حاليًا نصًا تلفزيونيًا لم تكشف عن تفاصيله، بانتظار أن تقرر بشأنه، كاشفة عن شروطها للقبول بالمشاركة بأي عمل.

وشددت على أهمية تواجدها وحضورها في الفعاليات الاجتماعية المختلفة. حتى تكون قريبة من المجتمع والبقاء على اتصال مع الواقع. موضحة أنه يجب ألا يكتفي الفنان بالظهور من وراء الشاشة، حتى يبقى ملامسًا للجمهور وليومياته.