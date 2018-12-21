عمرو يوسف يكشف سرّ ارتدائه النظارات وطبيعة العمل مع حسن الردّاد (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري عمرو يوسف، عن موقفه من المشاركة في دراما رمضان 2019، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الجاري في مسلسل “طايع”.

وأبدى “يوسف” في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، على هامش مشاركته في مهرجان “النايل دراما”، سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسل “طايع”، لافتًا إلى أن المجهود الكبير الذي بذله في العمل كان سببًا في تكريمه أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث عمرو، عن العمل الفني الجديد الذي سيجمعه مع مواطنه الفنان حسن الرداد، مشيرًا إلى أنه سيكون فيلم وليس مسلسل كما يردد البعض.

وأوضح الفنان المصري سر ارتدائه النظارة مؤخرًا في المناسبات الفنية، كما تطرق للحديث عن مولودته الأولى “حياة” من الفنانة السورية كندة علوش.

يذكر أن عمرو يوسف تزوج الفنانة كندة علوش في بداية العام الماضي، بحفل زفاف ضخم أقيم في مدينة أسوان بحضور نجوم الفن، ورزقا منذ شهر تقريبًا بمولودتهما الأولى.