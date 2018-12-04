مصر تجدد تمسكها بشروط الرباعي العربي لإنهاء الأزمة مع قطر

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، تمسك بلاده بشروط الرباعي العربي الـ 13 لإنهاء الأزمة مع قطر.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول الأزمة الخليجية في مؤتمر صحفي، قبيل مغادرته الكويت.

وأضاف: “إذا كان هناك توجه حقيقي لتغيير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة والترويج لها من خلال أبواق إعلامية، فهناك مجال للحديث”.

وأوضح: “طالما لا تزال تلك السياسات قائمة فسوف يظل الموقف كما هو عليه”.

واعتبر أن “سياسات قطر أصابت الدول الأربع بأضرار حقيقية، وهي موثقة ولا يمكن التغاضي عنها أو التهاون فيها”.

وكانت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قدمت إلى الدوحة، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وتسليم المصنفين على أنهم “إرهابيون” ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وفق وسائل إعلام آنذاك.

من جهة أخرى، علّق شكري على تقارير بقرب إعلان ما يسمى بـ”صفقة القرن”، بالقول: “المواقف العربية كلها داعمة للقضية الفلسطينية، وأي توجه هدفه – أولًا وأخيرًا – تحريك عملية السلام”.

ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لا سيما بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وترأس شكري وفد بلاده في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية – الكويتية، التي اختتمت أعمالها، اليوم، بتوقيع اتفاقيات عدة في مجالات الأمن والتعليم والثقافة والقوى العاملة، وفق الأناضول.

والتقى شكري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلّمه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.