وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح شقيقة أمير الكويت‎

نعى عدد من المسؤولين والإعلاميين والنشطاء الكويتيين، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والتي توفيت في جمهورية مصر.

وقال المحامي علي العلي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “وكيل الشيخة فريحة الاحمد الصباح المحامي علي العلي: انتقلت الى رحمة الله تعالى الشيخه فريحة الاحمد الصباح ويتم نقل الجثمان من جمهورية مصر العربية الى الكويت انا لله وانا الية راجعون”.

وعرفت الشيخة فريحة بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه كافة شرائح المجتمع واهتمامها بقضايا الأسرة وخاصة الأمهات حيث أطلقت مبادرة الأم المثالية في البلاد منذ أعوام.

وتوالت التعازي المقدمة إلى أسرة الفقيدة وعلى رأسهم أمير البلاد، داعين الله أن يتغمد الشيخة فريحة بالغفران وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقال النائب عبد الكريم الكندري “تعازينا لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله وأسرة الصباح الكرام بوفاة المغفور لها الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح. اللهم ارحمها برحمتك وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة والهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وتقدم الشيخ مشاري العفاسي بالتعازي في وفاة الشيخة “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.