سامح شكري: إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول”.

وأضاف شكري الذي كان يتحدث في احتفالية لمؤسسة “الأهرام” الإعلامية الخميس إن “فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية، وهو أمر وارد”.

وأكد أن “هذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي، وإنما أيضًا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا”.

وشدد على أن مصر كانت حريصة على انطلاق مواقفها من منطلق التمسك بآلية الحوار والحفاظ على مصالح الشعوب.

وأشار شكري إلى أنه الآن أصبح هناك تفاعل سياسي عالمي؛ لوضع أساليب للتعامل مع الإرهاب الذي استشرى في كل أنحاء العالم، بعدما كان يظنه البعض شأنًا داخليًا لبعض الدول.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً حول تصريحات شكري قالت فيه: “”المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن “الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام”، لافتًا إلى أنّ “تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر”.