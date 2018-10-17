بعد التصعيد العسكري.. وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته للضفة وغزة

ألغى وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، زيارته التي كانت مقررة لقطاع غزة والضفة الغربية، غدًا الخميس، من أجل بحث ملفي التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، والمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وغادر الوفد الأمني المصري الذي زار غزة من أجل ترتيب زيارة الوزير كامل، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، في وقت عبرت فيه حركة حماس عن أسفها لهذا القرار.

وقال مسؤول العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبومرزوق، عبر تويتر، “نأسف لإلغاء وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، زيارته لغزة ورام الله”.

وجاء قرار الوزير كامل، بعد تصعيد شهده قطاع غزة، بدأ بإطلاق صاروخ من القطاع صوب مدينة بئر السبع فجر اليوم الأربعاء ما أدى إلى جرح 3 إسرائيليين، ليرد عليه جيش الاحتلال بسلسلة غارات استهدفت مواقع لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

ويراهن الفلسطينيون على زيارة الوزير عباس كامل، من أجل تحقيق تقدم في ملف التهدئة مع إسرائيل، وملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، في وقت تشهد فيه الأوضاع الميدانية سخونة متزايدة تزامنًا مع تهديدات إسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

ويرعى جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يرأسه الوزير كامل، ملفات التهدئة والمصالحة الفلسطينية منذ سنوات، حيث زار وفد من الجهاز المصري قطاع غزة والضفة الغربية، والتقى مسؤولين من حركتي فتح وحماس، لدفع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.