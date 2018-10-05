قيادي فلسطيني: حماس توصلت في لقاء المخابرات المصرية لتهدئة مع إسرائيل

كشف عبدالعزيز قديح، القيادي في الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وفد حماس توصل إلى اتفاق مع المخابرات المصرية بالتهدئة مع إسرائيل، واستكمال مسارات تسليم السلطة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأوضح القيادي الفلسطيني في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن الحركة توصلت في لقائها الأخير إلى اتفاق يقضي بتهدئة الأوضاع مع إسرائيل، وعدم تأجيج الأزمة، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع والتي تؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيين.

يشار إلى أن وفدًا موسعًا من قيادة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري بدأ لقاءاته مع القيادة المصرية في القاهرة يوم الإثنين الماضي، وانتهت أمس الخميس.

وشارك في اللقاءات أعضاء المكتب السياسي للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور خليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.