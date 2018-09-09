صفوت الشريف يواجه السجن وغرامة ضخمة في مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق والأمين العام للحزب الوطني المنحل في مصر، صفوت الشريف، لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه، وبراءة نجله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الكسب غير المشروع”.

وكانت محكمة النقض قد ألغت حكمًا سابقًا ضد صفوت الشريف بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين جنيه، باتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على الكسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وذكرت التحقيقات، أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو “استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكوزير للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى”.