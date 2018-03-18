مصر.. حكم نهائي ببراءة الوزير الأسبق فاروق حسني من تهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي اتهم فيها بالحصول على مبلغ قدره 9 ملايين جنيه خلال توليه حقيبة الثقافة.

وأصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) اليوم، حكمًا نهائيًا وباتًا ببراءة فاروق حسني، وبذلك ترفض الطعن السابق المقدم من النيابة العامة على حكم صادر ببراءة الوزير الأسبق.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بعدما اتهمه بالحصول بشكل غير مشروع على مبلغ قدره 9 ملايين و813 ألفًا و929 جنيهًا خلال الفترة من 13 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1987 وحتى 31 كانون الثاني/ يناير من العام 2011 مستغلًا في ذلك منصبه بالجهاز الإداري للدولة.