إسدال الستار على قضية المصور المصري “شوكان” في “فض اعتصام رابعة”

أسدلت محكمة مصرية الستار على قضية المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، في القضية التي أثارت جدلًا واستدعت تعليقات حقوقية لمنظمات دولية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات على المصور “شوكان”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، ما يعني خروجه من السجن لاعتقاله عام 2013، أي منذ 5 سنوات.

كما قررت في القضية نفسها توقيع عقوبة الإعدام على 75 متهمًا، والسجن المؤبد على 47 متهمًا، والسجن 15 عامًا على 374 متهمًا، والسجن 10 سنوات على 22 متهمًا قاصرًا، والسجن خمس سنوات على 215 متهمًا، من بينهم شوكان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليًا”، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

واعتقلت السلطات المصرية شوكان في 14 آب/أغسطس 2013، خلال فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في القاهرة.

وكان شوكان يواجه عقوبة الإعدام بتهمة “القتل والشروع في القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية”، قبل أن تتم إعادة المحاكمة من جديد.