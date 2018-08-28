ادعت فقدان الذاكرة.. مذيعة منصة “رابعة العدوية” تعود لعملها في التلفزيون المصري

ادعت فقدان الذاكرة.. مذيعة منصة “رابعة العدوية” تعود لعملها في التلفزيون المصري

جيهان تعد واحدة من المذيعات المثيرات للجدل داخل التلفزيون المصري.

المصدر: عوض محمد – إرم نيوز

عادت المذيعة المصرية جيهان سليمان، إلى عملها بالتلفزيون المصري من جديد؛ بعد أن حصلت على حكم قضائي بالعودة إلى عملها في أعقاب انقطاعها عن العمل لمدة كبيرة تجاوزت فترة السماح القانونية، فضلًا عن ظهورها على منصة جماعة الإخوان في رابعة العدوية عام 2013.

وتسلمت “سليمان” عملها مقدمة برامج في قناة “القاهرة” التابعة لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو، بعد حصولها على الحكم القضائي من مجلس الدولة.

وأقامت جماعة الإخوان في مصر اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية (شرقي العاصمة)، في يونيو 2013، أثار جدلًا بتسببه في شل الحركة السياسية والاقتصادية وتعطيل العمل في جميع مؤسسات الدولة، إلا أن الأجهزة الأمنية فضته في 14 أغسطس من نفس العام.

وتعرضت المذيعة للفصل من العمل؛ نظرًا لتغيبها عن الحضور، إلا أنها قدمت شهادات مرضية من بعض المستشفيات الخاصة بتعرضها لفقدان الذاكرة، ما دعا المحكمة لاتخاذ القرار بعودتها للعمل.

وأثارت جيهان حالة من الجدل داخل ماسبيرو؛ بعد ظهورها على منصة اعتصام رابعة لتأييد جماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة المصرية بـ”التنظيم الإرهابي”.

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