مشاورات مصر والسودان.. 20 اتفاقية تعاون في “إعلان القاهرة” 

عقدت في القاهرة، اليوم الأربعاء، اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا، المقرر عقدها في الخرطوم أكتوبر المقبل.

وأشار بيان للخارجية المصرية إلى أن انعقاد اللجنة جاء بناء على اتفاق قيادتي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره عمر حسن البشير خلال زيارة السيسي للخرطوم في يوليو الماضي.

وترأس الوفد المصري سامح شكري وزير الخارجية ونظيره السوداني الدرديري أحمد محمد، بمشاركة وزراء ووكلاء وزارات الدولتين في مجالات “الزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة”.

وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا في مجالات “التربية والتعليم – التعليم العالي – الزراعة – الصحة – النفط والغاز – التعاون الدولي – التجارة – الإعلام – الهجرة – التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين – القوى العاملة – الاتصالات – الشباب – السياحة – التنمية الإدارية”، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسة العليا.

كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذي دخل بالفعل في مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذي تجرى دراسته حاليًا تنفيذًا للاتفاق بين فخامة رئيسي الدولتين في هذا الشأن.

كما ناقشا أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعي، ومشروع اللحوم الاستراتيجي.

كذلك استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التي تجمع مسؤولي الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية ولجنة المعابر والحدود والمنافذ.

كذلك أكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر كممر مائي غاية في الأهمية، سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أو في أي محافل أخرى في هذا الشأن.