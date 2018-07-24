السيسى: مصر تعمل بخطة اقتصادية “غير مسبوقة وخيالية”

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن ما جرى في عالم الكهرباء والطاقة بمصر هو “خيال”.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، أن الدولة لن تكتفي بالمسكنات وستنفذ المشروعات بالشكل الذي ينبغي أن يكون، ولن تعمل وفق طريقة “نص نص”.

وشدد على أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 100 مليار دولار من أجل أن يكون على أعلى كفاءة ممكنة، داعيًا المصريين إلى الصبر ليروا ما يحدث من تقدم كبير.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن مصر تعمل حاليًا على الربط الكهربائي مع عدد من البلدان مثل السعودية والسودان وقبرص واليونان والأردن.

ولفت إلى أنه جارٍ حاليًا إضافة 6 مراكز تحكّم في شبكة نقل الكهرباء، إلى جانب 17 مركز تحكم في شبكة التوزيع أيضًا من أجل التغلب على مشكلات انقطاع الكهرباء أو الأزمات المفاجئة.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة 4.11 مليون شكوى تم حليها جميعًا باستثناء نحو 3 آلاف شكوى تتم دراستها حاليًا والعمل على حلّها.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدة مشروعات عملاقة من محطة العاصمة الإدارية الجديدة عبر الفيديو كونفرانس.

وأعلن قطاع الكهرباء مؤخرًا تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات محولات جديدة حتى تستطيع نقل القدرات الاستيعابية الجديدة للمناطق المختلفة.

وكانت وزارة الكهرباء نفذت بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية إنشاء محطات كهرباء “العاصمة الإدارية” و”البرلس” و”بني سويف الجديدة” بإجمالي قدره 14 ألفًا و400 ميجا وات وبتكلفة 6 مليارات يورو.