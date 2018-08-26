تأجيل مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة

كشفت حركة حماس، عن تأجيل المحادثات التي تجريها القاهرة لإبرام تهدئة بين الحركة وإسرائيل، ومصالحة بينها وبين فتح، لعدة أيام دون الكشف عن أسباب تأجيلها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران :” تم ‏تأجيل مباحثات الفصائل في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة الإثنين لعدة أيام” .

وأضاف بدران في تصريح صحفي أن “موقف حركة حماس ثابت في الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011”.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام الأحمد، إن وفد حركته أبلغ مصر أنه سيتم الرد النهائي على الورقة المصرية بشأن المصالحة في غضون 24 ساعة.

وأضاف الأحمد :” أن المسؤولين المصريين أكدوا خلال الاجتماعات، أنه لا يمكن أن يقبلوا أن يكون هناك بديل للسلطة الشرعية الفلسطينية في إدارة مناطق السلطة، وذلك وفق القانون الفلسطيني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة في القطاع، مؤكدًا ضرورة تمكين الحكومة وإتمام المصالحة قبل الحديث عن أي تهدئة.

وشهدت الأيام الماضية تراشقًا إعلاميًا بين حركتي فتح وحماس، وخاصة بعد الحديث عن إبرام تفاهمات بين حماس وإسرائيل، بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية وقبل إنجاز ملف المصالحة، ما اعتبرته حركة فتح تنفيذًا لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتمهيدًا لتطبيق صفقة القرن.