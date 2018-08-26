جرأة وظهور جديد لعمرو دياب مع دينا الشربيني (صور)

أثار الفنان والمطرب المصري عمرو دياب اهتمام محبيه ومعجبيه، بعد تداول صور جديدة تجمعه بالفنانة الشابة دينا الشربيني.

تزامن ذلك مع الجدل المثار بشأن علاقتهما، وظهورهما أكثر من مرة سويًا رغم عدم وجود علاقة رسمية بينهما لغاية الآن.

وتداول النشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورًا تجمع دياب بدينا الشربيني، وهو يحتضنها ويضع يده على كتفها ورقبتها.

وهي الصورة التي اعتبرها طيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر جرأة مما نشر من قبل، مشيرين إلى أنها التقطت في الساحل الشمالي في مصر.

وظهرت دينا الشربيني مرتدية فستان يظهر أجزاء من صدرها، ويلتصق وجهها بوجه عمرو دياب ويضحكان سويًا.

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في بورتو جولف مارينا الساحل الشمالي يوم 30 أغسطس/ آب الجاري.