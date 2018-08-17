محمد رمضان يستعين بـ”ياسمين صبري”.. والشريف يلجأ لـ”دينا الشربيني” في موسم الأضحى السينمائي

قبل أيام قليلة من انطلاق موسم الأضحى السينمائي، يحدد عدد من الفنانين رهاناتهم وأسلحتهم للفوز بكعكة الإيرادات، ومن بين هؤلاء محمد رمضان في “الديزل”، والذي استغل جدل ياسمين صبري، ويوسف الشريف في “بني آدم” الذي عاد إلى دينا الشربيني بعد 7 سنوات.

رمضان يستعين بـ”ياسمين صبري” في الديزل

حققت ياسمين صبري خلال السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر عدة جلسات تصوير لها، بالإضافة إلى أنها كانت أكثر الأسماء بحثًا على “غوغل” بعد أزمتها الأخيرة وطلاقها، وبحث الجمهور عن اسم وتفاصيل زوجها الطبيب الذي لم تذكره من قبل.

ويراهن محمد رمضان، والمنتج محمد السبكي، على اختيار ياسمين صبري كبطلة في “الديزل”، لإقبال الجمهور على شباك التذاكر لما امتلكته من شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة .

ويعتبر هذا ثاني تعاون بينها وبين رمضان، حيث سبق وشاركت معه منذ عامين ونصف العام في مسلسل “الإسطورة” من خلال شخصية تمارا.

يوسف الشريف ودينا الشربيني مرة ثانية بعد 7 سنوات

رغم أن الفنانة المصرية دينا الشربيني قدمت عدة أعمال ناجحة، وقدمت العام الحالي في موسم شهر رمضان أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل “مليكة”، إلا أن ارتباطها بالفنان عمرو دياب خلال العام الماضي وحتى الآن زاد من صيتها وشعبيتها، وأصبحت الأكثر تأثيرًا على “السوشيال ميديا”.

ورغم نجاح “الشريف” لعدة سنوات متتالية في الدراما، قرر هذا العام خوض التجربة السينمائية من خلال فيلم “بني آدم”، وتعتبر دينا الشربيني إحدى أسلحته التي يستعد من خلالها لتصدّر شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى.

وهذا التعاون هو الثاني بين دينا الشربيني ويوسف الشريف بعد 7 سنوات، حيث قدَّما معًا إحدى البطولات الجماعية في مسلسل “المواطن أكس” العام 2011.

تامر حسني يراهن على نجومية “أبوحفيظة” في البدلة

خلال العامين الماضيين حقق أكرم حسني نجاحًا كممثل لأول مرة بعد تقديم أول بطولاته السينمائية “كلب بلدي”، ثم بطولة مسلسل تلفزيوني بعنوان “ريح المدام”، ثم “الوصية”، لذلك يعتبر أكرم إحدى الأوراق الرابحة لتامر حسني في الاستحواذ على إيرادات عيد الأضحى بعد اختياره لمشاركته في فيلم “البدلة”.

ونجح أكرم حسني في التلفزيون عندما قدّم شخصية “أبو حفيظة” مقدم برنامج ساخر بجانب تقديمه لعدد من الإعلانات الدعائية، ويعد فيلم “البدلة” التعاون الأول بينه وبين تامر حسني.