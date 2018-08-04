“أنا الملك”.. كليب جديد لمحمد رمضان يستفز جمهوره (صور وفيديو)‎

واصل الفنان المصري محمد رمضان، استفزاز جمهوره ومتابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغضب تجاهه عقب نشره الفيديو كليب الجديد الخاص به، الذي حمل اسم “أنا الملك”.

وتأتي حالة الغضب بعد الأداء الذي ظهر به رمضان الملقب بـ”الأسطورة” خلال الكليب، كذلك الكلمات التي يرددها، ومحاولته إظهار الثراء الذي يعيش فيه، والكلمات التي اعتبرها بمثابة رد على بعض منتقديه، أو الغيورين منه، من وجهة نظره.

وتضمن الكليب ظهور الكثير من الفتيات بجوار رمضان، وظهوره بشكل غير مناسب، مكتفيًا بارتداء الشورت فقط في غالبية المشاهد، كذلك ظهوره أثناء الاستحمام في حمام السباحة، مستعرضًا الأجهزة الطبية والحيوانات الأليفة.

وحملت كلمات الأغنية في جزء منها “مهما تجري صعب إنك تعديني.. لامبورجيني وإنت يابني مكنة صيني…رايحين لفين ده أنا الملك..نادي الملوك مين فيكم مشترك”.

وهاجم النشطاء رمضان على الكليب، بمجرد نشره على صفحته الشخصية بموقعي “إنستغرام” و”فيس بوك”، وهو نفس الهجوم الذي لاحقه أثناء إعلان الفيديو كليب الماضي، الذي يحمل عنوان “نمبر وان”، الذي سعى فيه رمضان إلى توصيل نفس المضمون، ليتهمه النشطاء بإصابته بجنون العظمة.

وكتب النشطاء الكثير من التعليقات من بينها: “لا يمكن تكون إنسان طبيعي أبدًا معظم الفنانين كبروا بمجهودهم زيك على فكرة، ومحدش بيعمل اللي انت بتعمله ده أبدًا”، و”إنت عاوز تثبت إيه لنفسك قبل الناس”، و”ده جنون العظمة الله يهدي”.

كما كتبوا: “فعلًا صح لسانك دائمًا يتباهى بفلوسه قدام الناس”، و”ممكن نكون دخلنا بمرحلة اللسعان ..طب إنت بذمتك فاضي تعمل الكلام ده؟؟ يعني لو إنت التاج على راسك هيبقى عندك الفضا تعمل ده؟؟؟”.

بالإضافة إلى “أنت مريض نفسيًا رغم إني كنت بحب تمثيلك، عمر الشريف اللي قال إنك خليفته في التمثيل لو كان عايش دلوقتي وشاف اللي إنت بتعمله ده كان مات مرة ثانية بسكتة قلبية”.

وتسبب رمضان في إثارة الجدل مؤخرًا منذ ظهوره بسياراته الفارهة، والفيلا الخاصة به، الأمر الذي يراه الكثيرون استفزازًا لمشاعر البسطاء، خاصة من جمهوره، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها كثيرون.