في غياب عمرو دياب.. دينا الشربيني وزينة عاشور تشعلان حرب “المايوهات” (صور)

لم تنتظر الفنانة المصرية دينا الشربيني كثيرًا، للرد على الصورة التي نشرتها زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، مرتدية فيها “المايوه”، وجاء الرد ليس بصورة واحدة فقط، بل بجلسة تصوير كاملة في اليونان كان “المايوه” هو بطلها أيضًا.

ويبدو أن دينا أرادت إشعال حرب “المايوهات” مع زينة عاشور، في الوقت الذي تدور حول الفنانة الشابة شائعات قوية عن زواجها من النجم عمرو دياب، خاصة مع انتشار صورهما معًا بشكل علني مؤخرًا في حين غاب عمرو دياب عن العائلة واختفى من الصور الأخيرة التي التقطتها زوجته زينة وأبناؤه معها.

ولم تكتف الشربيني بأن يكون الرد بـ”المايوه” فقط، بل اختارت كريم نور، المصور الخاص لألبوم “الهضبة” عمرو دياب، ليقوم بتصوير تلك الجلسة “الساخنة”.

ونشر المصور كريم نور، مجموعة صور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، للجلسة التي ظهرت فيها الشربيني بإطلالة صيفية جديدة عبر ارتدائها “مايوه” باللون البرتقالي، وسط مجموعة من الأشجار الخضراء.

وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختيار هذا التوقيت لخضوع دينا الشربيني لجلسة تصوير، بأنه نوع من “كيد النساء”، خاصة أنها طرحتها بعد يومين من نشر زوجة عمرو دياب السابقة صورتها مرتدية “المايوه”.

ونشرت دينا مجموعة صور تجمعها بعمرو دياب، أثناء زيارة الأخير إلى اليونان لتقديم حفل غنائي منذ فترة قليلة، رغم أنهما لم يوضحا للجمهور حتى الآن طبيعة علاقتهما.

وفي المقابل، أرادت زينة عاشور إظهار عدم مبالاتها بهذه الصور، من خلال نشر صورتها خلال وجودها في بركة سباحة علقت عليها: “الحياة جميلة”.