بسبب تلقيهم رشاوى.. إحالة 4 مسؤولين مصريين إلى القضاء

أحال النائب العام في مصر، اليوم السبت، 4 مسؤولين حكوميين كبار إلى محكمة الجنايات، في قضايا تلقي رشاوى مالية لتسهيل وإهدار المال العام.

وأصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بإحالة محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية و3 آخرين من قيادات الشركة الحكومية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بطلب وتلقي رشاوى مالية، وتسهيل وإهدار المال العام.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين قاموا بعمليات توريد كميات كبيرة من المبيدات والمخصصات الحكومية لشركات خاصة، بالإضافة إلى عدم تحصيل شيكات من تلك الشركات لصالح الدولة.

وألقت الأجهزة الأمنية والرقابية القبض على المتهمين متلبسين حال حصولهم على الرشوة بمقر شركة خاصة.

ونفذت الجهات الرقابية في مصر حملات ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.