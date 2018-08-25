مصر.. مقتل 5 من عناصر الشرطة خلال هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا في العريش

قُتل 5 عناصر من قوات الشرطة المصرية، اليوم السبت، خلال هجوم “إرهابي” استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة العريش، بينما تُجري قوات الأمن عمليات مطاردة لتعقب المسلحين وسط المدينة.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء لـ”إرم نيوز”، إن “مسلحين مجهولين شنوا هجومًا على كمين بمدينة العريش، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين من قوات الشرطة، بينما قتلت قوات الأمن 4 من العناصر المهاجمة”.

وأشار المصدر، إلى أن “قوات الأمن تشن حاليًا عمليات مطاردة للمسلحين الذين اختبأوا في المناطق السكنية وسط المدينة”، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط الحادثة.

وأوضح أن “أجهزة الأمن أغلقت مداخل ومخارج المدينة لمحاصرة العناصر الإرهابية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وفي 12 آب أغسطس الجاري، قتلت قوات الجيش المصري 12 مسلحًا خلال عملية أمنيّة موسعة شمال سيناء، استهدفت مناطق اختباء “العناصر الإرهابية”.

وأطلقت مصر عملية أمنية في 9 شباط/فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين في سيناء، ودلتا مصر، ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.