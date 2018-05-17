الجيش المصري يعلن مقتل 19 متشددًا في سيناء 

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، عن مقتل 19 متشددًا والقبض على 20 من المشتبه فيهم خلال مواجهات أمنية ضمن العملية الشاملة سيناء 2018.

وقال الجيش المصري، في بيان متلفز، إنه “تم القضاء على 10 أفراد تكفيريين وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية شمال ووسط سيناء، وكذلك القضاء على 9 تكفيريين في تبادل لإطلاق النار مع العناصر الأمنية بوزارة الداخلية، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير في منطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش”.

وأشار إلى أن “القوات الجوية أحبطت محاولة اختراق الحدود الغربية، إذ تمكنت من تدمير عربة محملة بالأسلحة والذخائر”.

وأضاف البيان أنه “تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض بها عدد من الأسلحة وأجهزة الاتصال شمال سيناء، والكشف عن مخزن تحت الأرض فيه كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التكفيرية وسط سيناء، واكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة فى المنطقة الحدودية شمال سيناء، والقبض على 20 فردًا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه فيهم”.

كما أوضح أن قواته تمكنت أيضًا من اكتشاف وتفكيك وتفجير 3 عبوات ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات، إلى جانب اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كمية أخرى تقدر بحوالي نصف طن وسط سيناء.

وذكر أن القوات البحرية تمكنت من ضبط إحدى السفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من الخراف النافقة أثناء عبورها بنطاق البحر الأحمر، فيما أحبطت قوات حرس الحدود في الاتجاه الغربي محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعية محملة بـ300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، و40 كيلو غرامًا من الحشيش.

وشدد على أن القوات البحرية ضبطت 400 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية، وعلى الحدود الجنوبية تم ضبط 16 سيارة دفع رباعي و19 فردًا عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص من المواد المخدرة، وإحباط محاولة 25 فردًا من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحدود الجنوبية.

وأوضح أنه تم ضبط 4 أفراد جنوب ووسط سيناء عثر بحوزتهم 235 كيلو غرامًا لبنات البانجو، و333 كيلو غرامًا من الحشيش والأفيون المخدر.