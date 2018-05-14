البرلمان المصري يقر قانونًا للتنقيب عن النفط في سيناء

وافق البرلمان المصري اليوم الإثنين، على مشروعي قانون بالسماح للجهات الحكومية والشركات، بالتنقيب عن النفط في محافظة شمال سيناء والصحراء الغربية.

وصوت البرلمان بالإجماع خلال الجلسة العامة، لصالح مشروع قانون يرخص لوزارة البترول، عملية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

ووافق البرلمان على الاتفاقية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994.

وأقر البرلمان المصري أيضًا مشروع قانون آخر، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كويت إنير جى إيجيبت، وشركة دوفر إنفيستمنت ليمتد، وشركة روكهوبر إيجيبت بى تى واى، لتعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 96 لسنة 2004.