الجيش المصري يُعلن مقتل 21 مسلحًا بسيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 21 مسلحًا، وتوقيف 238 شخصًا، خلال الأيام الماضية، ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد، وفي مقدمتها منطقة سيناء، شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري متلفز (رقم 21)، يوم أمس الخميس، تضمن نتائج من عملية “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت 9 من شهر فبراير/شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

وقال البيان إن عمليات لقوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أسفرت على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن “القضاء على 21 من العناصر التكفيرية المسلحة”، مضيفًا أنه تم القبض على 6 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة إلى 232 من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 259 مسلحًا، بخلاف 35 عسكريًا، وعدد الموقوفين إلى4467 شخصًا (تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يعلن بشكل نهائي بعد) منذُ بدء العملية الشاملة بالبلاد حتى الساعة 5:40 (ت.غ).