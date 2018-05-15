مصر.. تمديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح للمرة السادسة في اتهامات بـ”الإرهاب”

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، تمديد حبس رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، لمدة 15 يومًا احتياطيًا للمرة السادسة، في وقائع اتهامه بالدعم والتواصل مع قيادات جماعة الإخوان.

وألقت الجهات الأمنية مؤخرًا القبض على متهمين جدد في نفس قضية أبوالفتوح، حيث وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى أبوالفتوح، في مقدمتها الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح و15 متهمًا آخرين بقوائم الإرهابيين.