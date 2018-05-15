مصر.. حكم نهائي بإدراج 135 شخصًا على “قوائم الإرهاب”

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حكم إدراج 135 متهمًا بـ”كتائب حلوان” على “قوائم الإرهاب”.

و”كتائب حلوان” هي مجموعة شباب أعلنوا انتهاج العنف المسلح ضد الجيش والشرطة المصرية، وظهروا في مجموعة فيديوهات يحملون أسلحة ويهددون فيها الدولة.

واليوم، قضت المحكمة برفض طعن المتهمين على قرار محكمة الجنايات، بإدراجهم على قوائم الشخصيات “الإرهابية” لمدة 3 سنوات، وقررت تأييد حكم إدراجهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم “قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.