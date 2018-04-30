للمرة الخامسة.. تمديد سجن عبدالمنعم أبوالفتوح 15 يومًا

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الثلاثاء، تمديد سجن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبوالفتوح، مدة 15 يومًا احتياطيًا وذلك للمرة الخامسة، في وقائع اتهامه بالتواصل ودعم قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وألقت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، القبض على متهمين جدد في القضية ذاتها الموقوف على ذمتها أبوالفتوح، حيث وجّهت لهم اتهامات بـ”الانضمام لجماعة محظورة”.

ووجّهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى أبوالفتوح، في مقدمتها “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”، و”قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهمًا آخرين بقوائم الإرهابيين.