إلغاء إخلاء سبيل لاعب كرة قدم مصري متهم بالانضمام لداعش

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إلغاء إخلاء سبيل لاعب كرة قدم، على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ”الانضمام لتنظيم داعش” وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن “محكمة جنايات القاهرة، قررت قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حمادة السيد، لاعب كرة القدم بنادي أسوان (جنوبي البلاد)، بتدابير احترازية وأمرت بتجديد حبسه 45 يومًا”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة (دائرة غير الذي أصدرت قرارها اليوم) قررت الخميس الماضي، إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية، وعقب القرار قدمت النيابة استئنافًا على القرار وأصدرت المحكمة اليوم قرارها المتقدم.

و”التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.

وجاء قرار المحكمة في اتهام اللاعب المصري بـ”الانضمام لتنظيم داعش المتشدد”، وفق صحف محلية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن نادي أسوان، في بيان، أن لاعبه اختفى ولم يتم العثور عليه، قبل أن تفيد تقارير صحفية محلية أن الأمن ألقى القبض عليه، بسبب “علاقته بجار له لديه خلفية متطرفة”.

ووفق المصادر ذاتها، حققت النيابة العامة على مدار الأشهر الماضية مع السيد، في عدة تهم نفي صحتها، منها “الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش، والتحريض على التظاهر”.