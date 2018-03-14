تقرير: 1286 هجومًا إرهابيًا على مصر خلال 4 سنوات بتمويل قطري

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وقوع حوالي 1286 هجومًا إرهابيًا أدى إلى مقتل 900 مدني و600 من رجال الشرطة والقوات المسلحة، خلال الفترة ما بين 2014 و2018.

وأكّد رئيس المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة، توافر أدلة تفيد دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، التي تقوم جماعات مسلحة مرتبطة بها كحركة “حسم والعقاب الثوري” وغيرها، بأعمال إرهابية في مصر، مشيرًا إلى أن “قطر توفر دعمًا ماليًا وإعلاميًا وعسكريًا للإرهاب في مصر والمنطقة”.

وطالب أبو سعدة، في بيان صادر عن المنظمة حول ندوة عقدتها اليوم الأربعاء، بنادي الصحافة السويسري في جنيف تحت عنوان “قطر والإرهاب”، قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب امتثالًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأكد المحامي المصري عصام شيحة، أن “الإرهاب مرتبط بجماعة الإخوان، منذ نشأتها في عام 1928، وبعد 30 يونيو/ حزيران، ظهرت دلائل دامغة على دعم قطر للإخوان”، مشيرًا إلى أن “الأدلة ضد قطر كافية لمقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية لدعمها للجماعات الإرهابية”.

من جانبه، رأى الدكتور ريتشارد بيرشل، الخبير الأمريكي في القانون الدولي ومدير البحوث والتواصل في مركز “تريندز”، أن “دعم قطر للإرهاب ليس بجديد”، مدللًا على ذلك باستضافتها لشخصيات تنتمي لحركة طالبان والقاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وأضاف ريتشارد، أن “قطر تدعم الإرهاب رغم توقيعها على اتفاقيات دولية تلزمها بمكافحته وكبح تمويله”.