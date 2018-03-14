وسط المقاطعة.. قطر تتعاقد مع تركيا لشراء 6 طائرات من طراز “بيرقدار TB2” (صور)

وقعت القوات المسلحة القطرية، الأربعاء، مع شركة “بيكار” التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء طائرات دون طيار من طراز “بيراقدار”.

وتشمل الصفقة شراء 6 طائرات دون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، وستكون المرة الأولى التي تصدر فيها شركة “بيكار” منتجاتها إلى الخارج.

وجاء التوقيع على الصفقة جاء على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس 2018″، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة التركية بتسليم الطائرات الست خلال عام واحد، وتشمل الصفقة محطات التحكم والأدوات الخاصة بهذه الطائرات.

كما ستقوم “بيكار” بتقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين للجانب القطري بخصوص نظام عمل الطائرات على يد مهندسين أتراك.

وعن تفاصيل الصفقة، قال خلدون بيرقدار، مدير عام شركة “بيكار”، للأناضول: “كانت هناك مباحثات تجري منذ ثلاثة أعوام بيننا وبين القوات المسلحة القطرية”.

وأضاف أن “الاتفاقية مهمة لدى تركيا؛ فهي أول طائرات محلية دون طيار، وأول بيع لهذه الطائرات للخارج بأنظمة تركية خالصة”..

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وانطلقت، الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2018″، وتستمر حتى اليوم الأربعاء.