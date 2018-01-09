فصيل سياسي يعلن مقاطعته انتخابات الرئاسة المصرية

أعلن القائمون على مبادرة “التوافق لفريق رئاسي”، التي يترأسها عالم الفضاء المصري عصام حجي، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية، المزمع إجراؤها في شهر مارس المقبل.

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، قال الدكتور عصام حجي، إنه “بعد الاطلاع على لائحة الانتخابات المعلن عنها، أمس الإثنين، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، والشروط التعجيزية الواردة بها، وعدم استجابة الجهات القائمة على هذه الانتخابات، بتقديم أي رد على المطالب المتكررة منذ أكثر من عام للقوى المدنية السلمية بضمان حد أدنى لنزاهة الانتخابات، قررت مبادرة الفريق الرئاسي بإجماع كل أعضائها، مقاطعة الانتخابات القادمة”.

وأضاف البيان: “يؤمن أعضاء الفريق الرئاسي، أن الانتخابات بشكلها الحالي، لم تعد الفرصة المرتقبة للتغيير السلمي والحضاري، ويحمل القائمين على حملات التغييب للرأي العام ومن يقف وراءهم، بالدفع برغبة المصريين في التغيير، إلى موعد وطريق مجهولين”، على حد قول البيان.

يشار إلى أن مبادرة “التوافق لفريق رئاسي 2018″، بدأت نشاطها السياسي منذ أغسطس 2016، وتعمل على 5 محاور أساسية، هي: “التعليم والاقتصاد والصحة والمساواة والمرأة”.

ويُدير عالم الفضاء والصواريخ بوكالة “ناسا” الأمريكية، الدكتور عصام حجي، ملف التعليم في المبادرة.

وتتعرض مبادرة “التوافق لفريق رئاسي 2018” منذ ظهورها، لحملات هجوم شديدة من قبل وسائل إعلام مصرية موالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كونها تدعو لإيجاد بديل رئاسي مدني لانتخابات 2018.