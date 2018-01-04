عالم فضاء مصري: وكالة ناسا زودتنا بصور خادعة عن سد النهضة وسيناء

قال حسين الشافعي، رئيس “المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم”، اليوم الأربعاء، إن مصر دفعت ٣٠ مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، مقابل بعض الصور لسد النهضة في إثيوبيا، ليتبين أنها “صور خادعة ثبت بعد ذلك عدم صحتها، إذ تشير المعطيات إلى اكتمال بناء السد بنسبة 60%.”

وقال الشافعي، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن مصر، حصلت أيضًا من الوكالة الأميركية، على صور لمنطقة شمال سيناء، التي تشهد مواجهات مع الجماعات المتشددة، مضيفًا أن “افتقار مصر لوكالة فضائية؛ جعلها عرضة لشراء معلومات وصور مزيفة، أضعفت اطلاعها الجيد على بعض الملفات.”

وأوضح أن “مكافحة الإرهاب” في سيناء، تعاني بعض البطء؛ بسبب عدم قدرة مصر في الحصول على صور، توضح تحركات تلك الجماعات في سيناء، وكذلك الأمر بالنسبة لملفات أخرى، مثل سد النهضة وغيرها.

وأشار الشافعي، إلى أن إنشاء وكالة فضاء مصرية، من شأنه أن يعالج تلك المشكلات، متوقعًا أن يحقق المشروع عائدًا اقتصاديًا ضخمًا، في السنوات المقبلة، يصل مليارات الدولارات.

وكان البرلمان المصري وافق مؤخرًا، على إنشاء “وكالة فضاء” وطنية، تتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتهدف إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية؛ لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة، في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.