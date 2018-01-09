الداخلية المصرية: مقتل 8 “إرهابيين” في اشتباكات شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 “إرهابيين” في تبادل إطلاق نار، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.



وقالت الوزارة، في بيان، إن مواجهات وقعت في “إطار تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء”.

وأضاف البيان أن العناصر التي تم قتلها “تلقت عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العريش، واتخذت من أحد المساكن المهجورة بالمدينة وكرًا للاختباء وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين”.

وبحسب البيان ذاته، تم إعداد خطة أمنية لتطويق مسارات حركة تلك العناصر ودراسة الطبيعة الجغرافية للوكر الذي تتخذه مأوى لها، وتم مداهمته وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصر المتواجده به، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين.

وكان مصدر أمني قال أمس الإثنين إن 3 مسلحين و3 رجال شرطة ومدني واحد لقوا مصرعهم أثناء عمليات مسلحة شمال سيناء، في حين قال مصدر طبي إن مدينة بئر العبد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين نصبوا كمينًا على طريق العريش.

وتشهد محافظة شمال سيناء بين الحين والآخر هجمات على مواقع للجيش والشرطة، وتتبناها جماعات متشددة من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش” المتشدد، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.