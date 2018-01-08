مقتل 8 متشددين في مداهمة أمنية شمال سيناء المصرية

قالت مصادر أمنية في مصر، إن قوات الأمن قتلت اليوم الاثنين ثمانية مسلحين يشتبه في أنهم متشددون، في مداهمة لمسكن بشرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء التي تنشط فيها جماعة موالية لتنظيم داعش.

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه فيهم داخل شاليه بمنطقة “الريسة” بشرق العريش، وأطلقت حملة أمنية لمداهمة المكان فجر يوم الاثنين، موضحة أن “المشتبه فيهم ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس”.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تستخدم الاسم القديم للجماعة التي بايعت تنظيم داعش عام 2014 وغيرت اسمها إلى جماعة “ولاية سيناء”.

وأضافت المصادر، أن المشتبه فيهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي تمكنت من قتلهم وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة.

وقالت المصادر إن “السلطات تحفظت على الجثث لإجراء تحاليل الحمض النووي وتحديد هوية القتلى”.

ولم يصدر على الفور أي بيان من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة بشأن المداهمة.