الجيش المصري يعلن مقتل 12 مسلحًا وتدمير مخابىء في سيناء

أعلن الجيش المصري، يوم الإثنين، مقتل من وصفهم بـ 12 “تكفيريًا” و”متشددًا”، وتدمير 9 مخابئ، في عمليتين منفصلتين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان: إن “قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني (شمال شرق)، بالتعاون مع القوات الجوية، تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على آخر، في وسط سيناء فضلًا عن اكتشاف وتدمير 8 مخابئ”.

وفي بيان ثانٍ، أفاد الرفاعي بأن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني(شمال شرق)، بالتعاون مع القوات الجوية بشمال سيناء، تمكنت في الأيام القليلة الماضية من القضاء على 4 متشددين وتدمير مخزن فيه كمية من المقذوفات والذخائر”.

ويُطلق الجيش المصري تعبير “عناصر تكفيرية” على من يقول إنهم عناصر في جماعات مسلحة ناشطة في سيناء، من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم “داعش” المتشدد، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ أكثر من أربع سنوات، تشهد سيناء معارك بين قوات الأمن وجماعات متشددة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، في حين يقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة المتشددة في حملات عسكرية برية وجوية.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حديث متلفز، السبت الماضي، القوات المصرية إلى استخدام “كل العنف” في مواجهة الإرهاب في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد أقل من شهر على دعوته إلى استخدام “القوة الغاشمة”، ردًا على هجمات مسلحة دموية في هذه المحافظة.