اجتماع طارئ بالجامعة العربية لمناقشة هجوم سيناء في 5 ديسمبر المقبل

قال مصدر دبلوماسي عربي، إن الجامعة العربية وافقت اليوم الأربعاء، على عقد اجتماع طارئ، لبحث الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع وسائل الإعلام، أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بناء على طلب مصر وموافقة الكويت والإمارات.

ووفق النظام الداخلي للجامعة العربية، يشترط لعقد اجتماع طارئ طلب دولة وموافقة دولتين من الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة.

ويعقد الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية وسط القاهرة، لبحث الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة، وتعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، بحسب المصدر ذاته.

ووقع هجوم إرهابي على مسجد الروضة، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 309 أشخاص وإصابة العشرات، وفق أحدث حصيلة رسمية.