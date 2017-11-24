الرئيس المصري يتوعد بالرد على هجوم مسجد سيناء بقوة غاشمة (فيديو)

توعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العناصر المتطرفة والإجرامية بعد تفجير مسجد سيناء، يوم الجمعة، بالرد عليهم بما وصفه بـ”القوة الغاشمة”، في الوقت الذي قال فيه: “إن الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمةً على مواجهة الإرهاب”.

وقال الرئيس المصري في كلمة مسجلة بأول تعليق له بعد الحادث، عقب اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية: “إن مصر تبذل أقصى الجهد لمواجهة الإرهاب، مقدمًا العزاء لأسر الشهداء، وخالص أمنيات الشفاء للمصابين”.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بصرف تعويض مادي قيمته 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية و50 ألفًا لأسرة كل مصاب.

وأضاف السيسي: “هذا الحادث هدفه التشكيك في قوتنا وإرادتنا، ولن يزيدنا إلا وحدة وستقوم القوات المسلحة والشرطة المصرية بالثأر وإعادة الاستقرار، وسنرد بكل قوة غاشمة ضد المشرذمين والتكفيريين، وأهل الشر”.

وذكر الرئيس المصري، في كلمة مقتضبة، أن “مصر تواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة والعالم بالكامل، وما يحدث محاولة لإيقافنا عن جهودنا وتحطيم إرادتنا التي تهدف لإيقاف المخطط الإجرامي الرهيب الذي سعى لتدمير ما تبقى من المنطقة، نحن صامدون وسنتصدى وسنستمر، وأكرر لن يزيدنا إلا إصرارًا”.

ووجه السيسي حديثه للمصريين قائلًا: ” كونوا متأكدين وواثقين أن هذه المعركة هي أنبل وأشرف معركة لمواجهة القتلة وأهل الشر، وهنشوف ربنا هيساعد مين أهل الخير وتدعيمهم أم أهل الشر والتدمير؟”، حيث كرر الرئيس تأكيده على الثأر وتقديم العزاء.

وجاء تعليق الرئيس المصري بعد قيام عناصر متشددة بقتل وإصابة المصلين في مسجد بمنطقة الروضة في بئر العبد بسيناء، أثناء صلاة الجمعة وسقوط أكثر من 300 قتيل وجريح.