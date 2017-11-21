مصر.. السيسي يعفو عن 248 سجينًا جنائيًا والقائمة دون سياسيين

أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن 248 سجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 112 منهم، والإفراج الشرطي عن الـ136 الآخرين، في إطار عفو رئاسي صدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية “إن لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 112 نزيلاً مستحقين العفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة”.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 136 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

و”الإفراج الشرطي” في القانون المصري يتضمن أوجها عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيا من المسجونين على خلفية سياسية، وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار “إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.