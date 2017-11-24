قبائل سيناء تتوعد منفذي هجوم”مسجد الروضة”

توعّدت قبائل سيناء بالرد على الهجوم الذي استهدف المصلين داخل مسجد الروضة في منطقة بئر العبد بالعريش اليوم الجمعة، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن اتحاد قبائل سيناء برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، شيخ قبيلة الترابين مساء اليوم الجمعة في بيان عن “سقوط أكثر من 200 شهيد من أبناء القبائل في العريش، إثر التفجير الذي وقع في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد أثناء صلاة الجمعة من قبل عناصر إرهابية”.

وجاء في بيان عقب اجتماع قيادات وشيوخ القبائل: “استهدفت قطعان التكفيريين الإرهابيين بالعبوات الناسفة المصلين بالمسجد في صلاة الجمعة وبعد تحضيراتهم للاحتفال بالمولد النبوي وإقفال أبواب المسجد وقتل جميع المصلين، و تم إطلاق النارعليهم بأقصى درجات الجبن والكراهية لأهالي القرية الذين قاطعوهم وطردوهم وطاردوهم انتقامًا لأبنائهم ممن قتلوا على أيدي الغدر والخيانة”.

وتوعّدت القبائل في ختام البيان بالثأر للضحايا بالقول: “نؤكد في اتحاد قبائل سيناء على أننا لو قدمنا كل أبنائنا شهداء لن نتقاعس عن محاربتهم وقتلهم أينما وجدناهم ، القتل بالقتل، والإرهاب بالإرهاب، والله أكبر”.