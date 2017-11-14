“الوزاري المصري”: مدينة الإنتاج الإعلامي لن تتأثر بسحب أسهم الوليد بن طلال وصالح كامل

نفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، أسامة هيكل، اليوم الثلاثاء، تأثر العمل داخل المدينة إثر سحب رجُلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل أسهمهما واستثماراتهما من المدينة بعد إلقاء القبض عليهما.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء بعد تواصله مع هيكل، “سير العمل داخل المدينة بشكل منتظم وطبيعي، وأنه لا توجد أي مساهمات أو استثمارات لرجلي الأعمال المذكورين داخل المدينة من الأساس”.

وبيّن أن “العلاقة بين الطرفين تقتصرعلى تأجيرهما عددًا من استديوهات الشركة وأنهما ملتزمان بالسداد”، منوهًا إلى أن “جميع الاستثمارات داخل الشركة مملوكة للشركة ومساهميها”.

ومن جانب آخر، لفت هيكل إلى أنه “تم مؤخرًا توقيع عقد مع شركة غوغل المالكة موقع يوتيوب لحماية المحتوى الدرامي الخاص بالمدينة من القرصنة”.

وكانت أنباء ترددت عن تأثر العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد سحب استثمارات الوليد بن طلال وصالح كامل من الشركة.