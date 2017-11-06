بعد توقيفه بتهم فساد.. شاهد لمحة من بذخ الأمير الوليد بن طلال (فيديو)

من حياة بذخ أسطورية إلى التوقيف والتحقيق والتشهير بحق الأمير السعودي والملياردير البارز الوليد بن طلال، والذي تم احتجازه وإيقافه، يوم السبت ،بعد تهم بالفساد وغسيل الأموال.

واشتهر الوليد بمظاهر البذخ والترف غير الاعتيادية ،التي اتسمت بها حياته، من قصور وسيارات وطائرات ونساء وأموال.

وكانت “بلومبيرغ” قد أعلنت في أكتوبر من هذا العام أن ثروة الوليد الصافية تقدر بـ18.9 مليار دولار.

وتتسابق مختلف وسائل الإعلام العالمية على رصد الحياة التي يعيشها الأمير السعودي، والذي يعشق بدوره تسليط الأضواء عليه، ويدفع بالصحافيين والإعلاميين إلى زيارته دائمًا ؛لالتقاط جوانب من حياته.

وليس هذا فحسب، بل سبق وانتقد الأمير السعودي قائمة “فوربس” للمليارديرات، عقب تصنيفها له في 2013 في المرتبة الـ26، حيث أعلن أنه يجب أن يكون ضمن العشرة الأوائل في القائمة الشهيرة، إذ إن ثروته تزيد بحوالي 9 مليار دولار عن الرقم الذي أعلنته “فوربس”.

وبدأ الوليد يلفت الأنظار إليه في عام 1990 ،عندما اشترى نسبة كبيرة من أسهم مجموعة “سيتيكورب” (كانت تعاني في ذلك الوقت). ثم حيازته على أسهم تقدر بمليار دولار في “سيتي غروب”. ليستولي لاحقًا على أسهم في العديد من الشركات والفنادق العالمية الشهيرة.

وتعد أبرز مقتنيات الوليد، والتي أثارت دهشة العالم، طائرته الذهبية، إضافة إلى أسطول سياراته الفريد، وقصوره التي يملكها في المملكة أو خارجها.

وبالطبع فإن الحياة الباذخة، والتي تطلق عنان الخيال إلى أقصى مداه، تجعل ممتلكات كثيرة تنسب للوليد، على غرار سيارة مرصعة بأكملها بالألماس، والتي رصدتها وسائل إعلام عالمية، وقالت: “إنها مملوكة للأمير السعودي”، إلا أنه لم يكن معروفًا بالفعل إن كانت له أم لا.

ومن أهم مقتنيات الأمير الوليد الشهيرة:

طائرته الذهبية من “بوينتغ”:

السيارة الألماسية والتي قيل إنها من ممتلكاته، إضافة إلى سيارته المرسيدس المطلية بالذهب:

كما رصدت قناة فرنسية أحد قصور الأمير الوليد بن طلال، حيث تجولت كاميراتها في القصر الأسطوري وحديقته الشاسعة، والتقطت صورًا لقاعاته الفخمة، وحيواناته البرية، إضافة إلى أسطول مدهش من السيارات: