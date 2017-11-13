مصر… محكمة النقض العسكرية تؤيد حكم إعدام 15 مدانًا بالإرهاب

أيدت محكمة النقض العسكرية العليا في مصر حكمًا بالإعدام على 15 شخصًا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية، ورفضت الطعن في الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، التي أدانتهم بقتل عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية رصد الضباط”.

وبحسب الحكم الصادر، عمد هؤلاء إلى “قتل كل من الملازم أول محمود أحمد والرقيب أحمد علي الزهري، والجنود محمد صابر وأحمد طغيان، وأشرف شوقي، وعرفات سالم، ومحمود محمود عبد الغني، وعلي عبد الغفار، ومحمد عامر فوده”.

وشرع المدانون أيضًا بقتل أفراد إحدى دوريات المداهمة في مدينة العريش، كما شرعوا بقتل عناصر دوريات مداهمة في منطقة درغام والطريق الدائري في العريش، كما كان بحوزتهم قنبلتان يدويتان.

وصدر حكم الإعدام على كل من أحمد عزمي حسن محمد عبده، عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبوعيطة ، علاء كامل سليم سلام ، مسعد حمدان سالم سلامة، موسى محمد عمر حراز، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي، حسن سلامة جمعة مسلم، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان عواد، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم سلامة، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان.